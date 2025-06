Riapre il complesso degli Incurabili alla Sanità restituiti alla città oltre 4 mila capolavori

Nel cuore pulsante del Rione Sanità a Napoli, riapre il maestoso Complesso degli Incurabili, un tesoro nascosto che ora brilla di nuova vita. Dopo anni di abbandono, questo storico sito torna a essere protagonista grazie a un importante intervento di recupero e valorizzazione, custodendo oltre 4.000 capolavori di arte, scienza e fede. Un luogo che racconta secoli di storia e cultura, pronto a sorprendere e affascinare nuovamente i visitatori di tutto il mondo.

Nel cuore del Rione Sanita’, a Napoli, riapre uno dei luoghi piu’ affascinanti e dimenticati della citta’: il Complesso di Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Un sito storico che torna protagonista grazie a un importante intervento di recupero e valorizzazione. Per anni abbandonato, il complesso – noto ai napoletani semplicemente come gli Incurabili – custodisce un patrimonio straordinario di arte, scienza e fede. Un vero museo a cielo aperto, nascosto tra le pietre della Napoli piu’ antica, oggi finalmente restituito alla citta’, e di cui ora e’ possibile ammirare una prima selezione delle opere d’arte, circa 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

