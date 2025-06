Rhea Ripley | Dopo Night of Champions punto al titolo di IYO SKY

Rhea Ripley, fresca vittoria a Night of Champions, non si ferma e punta dritto al titolo di IYO Sky. La lottatrice australiana, determinata e ambiziosa, ha dichiarato di voler dominare la divisione femminile, affermando che il suo obiettivo è diventare la vera “top dog”. Con questa motivazione, Rhea si prepara a scatenare una nuova sfida per riconquistare il prestigioso Women's World Championship. La battaglia per il trono è appena iniziata.

Rhea Ripley ha sconfitto la Women’s Tag Team Champion Raquel Rodriguez in uno Street Fight ieri a Night of Champions a Riyadh, in Arabia Saudita. Prima dello show, la 28enne è stata intervistata e ha parlato delle sue aspirazioni e del desiderio di riconquistare il Women’s World Championship. Attualmente il titolo è detenuto da IYO SKY. La Ripley ha aggiunto di voler essere la “top dog”, dichiarando sua la divisione femminile. Le sue parole. “Alla fine della giornata, se non volessi il titolo, cosa diavolo ci farei in questo business? Se non volessi essere la migliore, allora perché starei in WWE? Sono stufa della gente che dice ‘Rhea non dovrebbe puntare alla cintura’, no, Rhea Bloody Ripley vuole il Bloody Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rhea Ripley: “Dopo Night of Champions punto al titolo di IYO SKY”

