Rhea Ripley dolorante ma vittoriosa | Le costole mi fanno male ma non mi fermerò

rhea ripley dolorante ma vittoriosa: le costole mi fanno male ma non mi fermerò. Dopo aver dominato in uno spettacolare Riyadh Boulevard Street Fight contro Raquel Rodriguez, Rhea Ripley si presenta con una determinazione fuori dal comune, anche se il dolore alle costole è palpabile. La sua forza mentale e fisica la spingono a continuare, perché per lei la vittoria vale ogni sacrificio, e questo è solo l’inizio di una nuova avventura ricca di sfide e trionfi.

Rhea Ripley ha ottenuto la vittoria a Night of Champions, ma non senza conseguenze. L’ex campionessa ha affrontato Raquel Rodriguez in uno spietato Riyadh Boulevard Street Fight, conclusosi con una spettacolare Avalanche Riptide eseguita dalla cima di un tavolo appoggiato alle corde del ring. Dopo l’incontro, Ripley ha ammesso di aver provato un momento di paura, temendo che il tavolo potesse cedere sotto il loro peso. Fortunatamente, la manovra ha avuto successo e le ha garantito la vittoria. Ripley è apparsa visibilmente provata dopo il match. Durante un’intervista post-show, si è tenuta le costole, spiegando che erano state contuse dai numerosi colpi di kendo stick e dalla brutalità generale del combattimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rhea Ripley, dolorante ma vittoriosa:”Le costole mi fanno male, ma non mi fermerò”

In questa notizia si parla di: rhea - ripley - dolorante - vittoriosa

WWE: Rhea Ripley smonta i fan che odiano sotto la maschera del supporto - Rhea Ripley, icona della WWE, non ha paura di affrontare i fan tossici che si celano dietro un falso sostegno.

Rhea Ripley, dolorante ma vittoriosa:Le costole mi fanno male, ma non mi fermerò.