Rezza-Mastrella ridere del potere | Anche per arrabbiarsi serve il fisico

Un’esperienza teatrale unica nel suo genere, dove il potere si sfida con il sorriso e la ribellione diventa un atto di coraggio. Antonio Rezza, accompagnato dall’arte di Flavia Mastrella, trasforma ogni spettacolo in un urlo di libertà, smontando convenzioni e ridicolizzando le rendite di potere con ironia tagliente. Perché, come si scopre in “Anelante”, anche nel caos c’è spazio per il riso che fa male alla mascella, lasciandoci riflettere sulla nostra realtà.

Uno spettacolo (mai) scritto da Antonio Rezza. In un habitat di Flavia Mastrella. Così in locandina. Dettagli, certo. Ma che molto raccontano di questa anomalia di sistema che va avanti dal 1987. Ogni performance a scardinare tutto lo scardinabile: dalla scena al linguaggio, dalle retoriche ai moralismi. Perché il gesto è sempre politico per i Leone d’Oro 2018. Eppure si ride. Si ride che fa male la mascella. Come succede con “ Anelante “, lunedì alle 21 al Piccolo Teatro Strehler per La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Un cult. Debutatto 10 anni fa. Mosaico di episodi, accenni, divagazioni contro il potere e il mondo tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rezza-Mastrella, ridere del potere: "Anche per arrabbiarsi serve il fisico"

