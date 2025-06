Resa del G7 a Trump sulla tassa minima cosa succede ora Stiglitz | Interessi delle multinazionali prima di quelli dei cittadini

Dopo l’annuncio shock via X del segretario al Tesoro Scott Bessent, il G7 rimane in silenzio sull’accordo che favorisce le multinazionali statunitensi, ponendo sotto pressione il principio di equità fiscale. La questione ora si fa cruciale: cosa cambierà davvero per cittadini e paesi nel panorama globale? Tutto si gioca tra interessi delle grandi corporazioni e la volontà politica di tutelare il benessere collettivo. La risposta potrebbe rivoluzionare il nostro futuro economico.

A più di due giorni dall’annuncio via X del segretario al Tesoro Scott Bessent, nemmeno uno dei leader del G7 mette la faccia sull’ accordo che punta a esentare le multinazionali statunitensi dalla già poco ambiziosa tassa minima globale del 15% negoziata in sede Ocse e sottoscritta dai cosiddetti grandi della terra nel 2021. Accordo che a dire il vero è solo una proposta, visto che concretizzare il “sistema parallelo” di cui si parla nel comunicato della presidenza canadese dovrà essere l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nell’ambito del quadro inclusivo creato quasi un decennio fa per contrastare l’elusione dei grandi gruppi e impedire che spostino artificialmente i profitti in giurisdizioni fiscalmente amichevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Resa del G7 a Trump sulla tassa minima, cosa succede ora. Stiglitz: “Interessi delle multinazionali prima di quelli dei cittadini”

In questa notizia si parla di: tassa - minima - multinazionali - resa

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati - Il G7 cede alle pressioni e si inchina di fronte alle multinazionali americane, esentando le grandi aziende statunitensi dalla nuova tassa minima globale del 15%.

Global minimum tax, vittoria di Trump. Ma il multilateralismo fiscale scricchiola; Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati; Il G7 ai piedi di Trump: la global tax varrà per tutti, tranne le multinazionali USA.

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati. Giorgetti “soddisfatto” - Dopo le minacce di ritorsioni, gli Stati Uniti ottengono l'esenzione per le proprie multinazionali dalla Global Minimum Tax del 15% ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati - Così si indebolisce la credibilità del “secondo pilastro” della riforma globale della tassazione, tra le principali iniziati ... Come scrive informazione.it