Report stasera su Rai3 | temi inchieste ed anticipazioni di domenica 29 giugno 2025

Torna l’appuntamento con Report, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 29 giugno 2025 su Rai3. Report stasera su Rai3, le inchieste del 29 giugno 2025. Domenica 29 giugno 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Tra le inchieste di questa sera “ Assalto alla Corte ” di Danilo Procaccianti, con la collaborazione Goffredo De Pascale ed Eleonora Numico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it