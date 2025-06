Replica La Promessa in streaming puntata 29 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, domenica 29 giugno 2025, torna il fascino di "La Promessa" con un nuovo appuntamento su Mediaset. Nel episodio di oggi, Don Romulo affronta momenti di grande sofferenza mentre la sua prigionia si fa sempre più pesante. Se vi siete persi qualche scena o volete rivivere l’emozione di questa intensa soap spagnola, trovate il video Mediaset in streaming qui di seguito. Non perdete questa occasione di seguire ogni dettaglio della storia!

Nuovo appuntamento oggi – domenica 29 giugno 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Don Romulo sta soffrendo, la sua permanenza in prigione sta diventando sempre più pesante e per il maggiordomo la prigionia sta diventando sempre più difficile.

