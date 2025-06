Renault Italia | Sébastien Guigues nuovo Direttore Generale dal 1° luglio 2025

Dal 1° luglio 2025, Renault Italia si prepara a un nuovo capitolo con l’ingresso di Sébastien Guigues come nuovo Direttore Generale. Questa nomina strategica punta a consolidare la presenza del marchio nel mercato italiano, portando innovazione e crescita sostenibile. Ma chi è il profilo di Sébastien Guigues? Scopriamo insieme le sue esperienze e obiettivi per il futuro di Renault in Italia.

A partire dal 1° luglio 2025, Sébastien Guigues sarà il nuovo Direttore Generale della Marca Renault in Italia e Direttore Paese Renault Group Italia. La nomina segna un importante cambio ai vertici del gruppo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Renault nel mercato italiano. Chi è Sébastien Guigues: il profilo del nuovo CEO Renault . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Renault Italia: Sébastien Guigues nuovo Direttore Generale dal 1° luglio 2025

In questa notizia si parla di: renault - italia - sébastien - guigues

Alessandro Picardi è il nuovo Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia - Alessandro Picardi, figura di spicco nel panorama industriale italiano e vicepresidente di Confindustria, assume il ruolo di Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia.

(Adnkronos) - A partire dal 1° luglio 2025, Sébastien Guigues, attuale Direttore Generale Renault in Spagna, sarà nominato Direttore Generale della Marca Renault in Italia e Direttore Paese Renault Group Italia. Sébastien Guigues vanta 24 anni di esperienz Vai su Facebook

Cambio al vertice di #Renault Italia: a partire dal primo luglio, Sébastien Guigues sarà il nuovo direttore generale. Subentrerà a Raffaele Fusilli, che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali Vai su X

Renault cambia guida in Italia, Sébastien Guigues è il nuovo Direttore Generale; Terremoto Renault, lascia anche l'AD Italia Raffaele Fussili. Al suo posto Sébastien Guigues.