REMO ANZOVINO annuncia il tour estivo

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con Remo Anzovino! L'artista, celebre per la sua fusione di musica, arte e cinema, annuncia il tanto atteso tour estivo, celebrando 20 anni di straordinaria carriera. Con "ATELIER", un album che rivisita i suoi brani più amati in versione live e pianoforte solo, Anzovino continua a sorprendere e incantare il pubblico. Il viaggio musicale prosegue...

Pubblicato a fine gennaio da Decca Italy e distribuito da Universal, “ATELIER” è una vera e propria festa per i 20 anni di una carriera che fonde musica, arte e cinema. Una nuova versione dei suoi brani più amati, in piano solo e live, registrata nello studio del celebre artista Giorgio Celiberti Prosegue il viaggio di “Atelier”, il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Pubblicato a fine gennaio su etichetta DECCA ITALY e distribuito da Universal Music Italia, l’album celebra i venti anni di carriera di un artista capace di unire profondità espressiva, immaginazione sonora e una scrittura musicale inconfondibile. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - REMO ANZOVINO annuncia il tour estivo

In questa notizia si parla di: anzovino - remo - annuncia - tour

Remo Anzovino chiude il suo tour al teatro Verdi: "Devo tutto a Pordenone" - Remo Anzovino conclude il suo Atelier Tour al Teatro Verdi di Pordenone, città a cui è profondamente legato.

[NUOVO ANNUNCIO] Remo Anzovino celebra la 10° edizione del CONCERTO DEL RISVEGLIO! Udine, Castello ? 05.07.2025 ? Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Vignapr.it a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 giugno CONCERT Vai su Facebook

REMO ANZOVINO annuncia il tour estivo; Remo Anzovino, via a tour estivo e poi via in Giappone; Remo Anzovino a Pordenone, chiude in casa l'Atelier tour per festeggiare i 20 anni di carriera.