Reijnders | Milan nel cuore Quando ho detto a Ibra del City … | VIDEO

Tijjani Reijnders, la promessa che ha lasciato il cuore rossonero per approdare al Manchester City, rivela emozioni sincere e ricordi indelebili. In un video toccante, l’ex centrocampista del Milan condivide il suo amore per i colori rossoneri e la decisione di affrontare una nuova sfida in Premier League. Le sue parole sono un ponte tra passato e futuro, dimostrando come il cuore possa essere diviso ma sempre legato alle proprie radici.

Tijjani Reijnders, ceduto dal Milan al Manchester City in questo calciomercato estivo, ha parlato di quanto sia stato bene in rossonero. Tijjani Reijnders, ceduto dal Milan al Manchester City in questo calciomercato estivo, ha parlato di quanto sia stato bene in rossonero: "Ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho fatto questo passo per ragioni sportive e ora sono felice al Manchester City". Poi due battute su Zlatan Ibrahimovi? e Rafael Leão. Guarda il video con le sue dichiarazioni!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders: “Milan nel cuore. Quando ho detto a Ibra del City …” | VIDEO

