Regionali Lega al lavoro per il dopo Zaia | assemblea con i sindaci a Santa Caterina

Dopo lo stop al quarto mandato di Zaia, la Lega Veneto si prepara a delineare il futuro con una grande assemblea di confronto a Santa Caterina. L'incontro, promosso dal segretario Alberto Sefani, riunirĂ sindaci e amministratori per discutere delle sfide e delle opportunitĂ che attendono la regione. Un momento cruciale per plasmare il nuovo corso politico e rafforzare il legame con le comunitĂ locali. La discussione sarĂ fondamentale per tracciare la strada del Veneto post-Zaia.

Dopo lo stop al quarto mandato per il presidente Luca Zaia, la Lega chiama a raccolta gli amministratori veneti in un'assemblea di confronto annunciata dal segretario Alberto Sefani nelle scorse ore. L'appuntamento si terrĂ sabato 5 luglio all'auditorium di Santa Caterina, a Treviso. «Dopo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

