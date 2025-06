Regionali in Campania i dubbi a sinistra sulla rottura con De Luca che a lui non conviene e gli equilibri a destra | tutti i nomi in campo

In Campania, i giochi per le regionali si fanno sempre più intricati: scontri tra sinistra e destra, dubbi sulla rottura con De Luca e i nomi in campo emergono con forza. La bocciatura del terzo mandato apre uno scenario tutto da scoprire, mentre le alleanze si ridefiniscono. È il momento di seguire da vicino ogni mossa, perché questa campagna promette di riscrivere gli equilibri politici della regione.

Bocciato il terzo mandato, anche in Campania si apre ufficialmente la corsa per la scelta dei nuovi candidati. Giovedì 27 giugno, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha affossato l’emendamento presentato in extremis dalla Lega all’interno del disegno di legge sugli assessori regionali, che avrebbe permesso ai presidenti uscenti di ricandidarsi per la terza volta. Quello era l’unico spiraglio utile per intervenire prima della pausa estiva. E tutte le Regioni chiamate al voto tra l’autunno 2024 e la primavera 2026 – con la prima ipotesi ormai più probabile – attendevano quel voto con il fiato sospeso per comprendere il da farsi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: campania - regionali - dubbi - sinistra

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

Meloni fa da sponda a De Luca e resuscita il 3° mandato anti-Pd Riunione della maggioranza, Lollo: “Spacchiamo la sinistra in Campania e Puglia” Sembrava una boutade o poco più di uno spariglio per creare ulteriori fibrillazioni nel campo delle opposizioni. Vai su Facebook

Regionali in Campania, i dubbi a sinistra sulla rottura con De Luca (che a lui non conviene) e gli equilibri a destra: tutti i nomi in campo; Regionali, prove d’intesa nel Centro Destra; Elezioni regionali, è caos nella sinistra: sfida all’orizzonte Landolfi – Schiavone..

Elezioni Regionali Campania, quando si vota. Martusciello: «Deve decidere De Luca» - Le Marche e la Toscana, per motivi diversi, vogliono votare subito. Scrive msn.com

Regionali Campania, destra e sinistra in ritardo: candidati dopo le Comunali - Il Mattino - Regionali Campania, destra e sinistra in ritardo: candidati dopo le Comunali Fdi, Fi e Lega si affidano ai big nazionali per decidere tra un nome politico o civico ... Secondo ilmattino.it