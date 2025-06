Reggiana | ieri mattina a Toano è stato presentato il ritiro che si svolgerà dal 7 al 31 luglio La prima di campionato sarà in trasferta

La Reggiana dà il via alla sua lunga estate con il ritiro a Toano, che si svolgerà dal 7 al 31 luglio, preparando una stagione ricca di sfide e emozioni. Con l’inizio del campionato di Serie B previsto per il weekend del 23-24 agosto, i granata si preparano a scendere in campo, già consapevoli che la prima partita sarà in trasferta, un inizio che promette grandi avventure e nuove opportunità.

La lunga estate granata è appena iniziata, ma passo dopo passo iniziano ad affiorare alcune certezze sui prossimi appuntamenti. La prima è che il campionato di Serie B prenderà il via in concomitanza con quello di Serie A e lo ‘start’ è quindi previsto per il week end del 23 e 24 agosto. La Reggiana sa già che giocherà la prima partita in trasferta perché il Sassuolo – proprietario dello stadio – in quel fine settimana ospiterà i campioni d’Italia del Napoli. Nella settimana successiva, è possibile (probabile) che il ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ diventi anche il teatro di gioco della Fiorentina che, con il ‘Franchi’ non disponibile, ha fatto richiesta di poter giocare nella nostra città la prima fase della Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana: ieri mattina a Toano è stato presentato il ritiro che si svolgerà dal 7 al 31 luglio. La prima di campionato sarà in trasferta

In questa notizia si parla di: prima - reggiana - mattina - toano

Coppa Italia. La Reggiana sarà la prima avversaria - L'Empoli, reduce da una deludente retrocessione, si prepara a ripartire con la Coppa Italia, dove incontrerà la Reggiana come prima avversaria.

TOANO INVASA DAI CORI ?TOANO - WEEKEND DI CORI Torna il Festival dell’Appennino a Toano. Anteprima a Valestra Un intero week end all’insegna del mondo dei cori. È quello che va in scena sabato 28 e domenica 29 giugno, tra Carpineti e Toano, q Vai su Facebook

Reggiana: ieri mattina a Toano è stato presentato il ritiro che si svolgerà dal 7 al 31 luglio. La prima di campionato sarà in trasferta; Toano, siglato un patto di amicizia e collaborazione con la città marocchina di Assa; È iniziato il ritiro di Toano: Reggiana al lavoro in Appennino fino al 2 agosto.

Reggiana: ieri mattina a Toano è stato presentato il ritiro che si svolgerà dal 7 al 31 luglio. La prima di campionato sarà in trasferta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Toano firma un patto di amicizia con Assa grazie alla Ruzzola - TOANO – Una delegazione ufficiale di Assa, cittadina di 30mila abitanti, nel sud del Marocco, dove lo scorso novembre si era recata una delegazione della montagna reggiana per la prima edizione del Fe ... Secondo reggionline.com