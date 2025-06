Recuperato il corpo senza vita dell’escursionista disperso nella Val Pramper

Tragedia in Val Pramper: il corpo senza vita dell’escursionista disperso, Ugo Fattore, è stato finalmente ritrovato. Dopo giorni di ricerche intense, i Vigili del fuoco, grazie all'ausilio di un elicottero, hanno individuato e recuperato la salma nel canalone. Un dolore profondo per la comunità e una triste conclusione di una vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Sul posto si è conclusa così un’altra drammatica pagina di questa storia.

È stato individuato e recuperato dai Vigili del fuoco il corpo senza vita dell’escursionista disperso da venerdì scorso nella Val Pramper, in provincia di Belluno. Il corpo di Ugo Fattore, 60 anni, è stato individuato in un canalone dall’elicottero del reparto volo di Venezia e recuperato dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco. In accordo con il magistrato, è stato effettuato il trasporto a valle nella piazzola di Forno di Zoldo. Sul posto la guardia medica, i Carabinieri, personale del Soccorso alpino e la Guardia di Finanza. La segnalazione della scomparsa era arrivata dai familiari, che non riuscivano a contattarlo, ai quali il sessantenne veneziano aveva lasciato detto di voler seguire un itinerario nella zona di Malga Pramper. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Recuperato il corpo senza vita dell’escursionista disperso nella Val Pramper

