Re Carlo programma il ritorno di Harry in famiglia ha già scelto la data

Re Carlo ha finalmente deciso di mettere fine alle tensioni e riunire la sua famiglia, inclusa Meghan Markle, con un ritorno atteso e pianificato. La data è stata scelta, e i preparativi sono in pieno fermento: il Sovrano dimostra ancora una volta che, nel cuore della monarchia, il vero valore è l’amore familiare. Il grande giorno si avvicina, e tutto sembra puntare verso un lieto epilogo...

Il figliol prodigo può combinarne di ogni, ma il buon padre sarà sempre pronto a riabbracciarlo. E se il figlio non si decide a tornare, il suddetto padre farà di tutto per riportarlo a casa. Re Carlo potrebbe metterci anni, ma è intenzionato a porre fine ai dissidi con il secondogenito e riabbracciare, finalmente, Harry. Di più: il Sovrano ha un piano che riunirebbe la famiglia intera, Meghan Markle compresa. I piani per il compleanno di Re Carlo. I compleanni a Buckingham Palace sono una cosa seria, tale da richiedere una preparazione attenta e una programmazione in largo anticipo. Per organizzare il compleanno del Re possono volerci anche anni. 🔗 Leggi su Dilei.it