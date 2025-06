rds un successo che apre la settimana di eventi

RDS Summer Festival si conclude in grande stile, infiammando Piazza Garibaldi con un evento che rimarrà nella memoria. La serata di chiusura ha visto protagonisti artisti di calibro, tra cui Alessandra Amoroso, che con il suo pancione ha fatto emozionare il pubblico. Un successo travolgente che ha acceso l’estate e lasciato tutti con il desiderio di rivivere ancora momenti magici sotto il cielo di città. E la festa continua...

Rds, Alessandra Amoroso sul palco col pancione fa esplodere piazza Garibaldi. Successo per la serata di chiusura dell’ Rds Summer Festival, a salire sul palco allestito in piazza Garibaldi, dopo le esibizioni dei partecipanti al contest ‘Galbanino il palco è tuo’ sono stati Sangiovanni, Benji&Fede, Leo Gassman e Cioffi, il ritorno dopo un anno di Baby K e Fred De Palma e Alessandra Amoruso. Una piazza gremita ha cantato e ballato in attesa dell’esibizioni dei big partite pochi minuti dopo le 22. Cancelli aperti alle 18 e via di corsa ad accaparrarsi un posto in prima fila: poche invece le code ai varchi dove volontari e addetti alla sicurezza si sono sincerati che all’interno della piazza non fossero introdotte bottiglie con il tappo, o lattine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it