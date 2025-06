Rc auto | in Italia i prezzi più alti d' Europa e la Tuscia non fa eccezione

In Italia, l’Rc auto continua a essere un peso pesante per le tasche degli automobilisti: i costi sono i più alti d’Europa, e la Tuscia non fa eccezione. Secondo il Codacons, nel 2024 il prezzo medio di una polizza ha raggiunto i 419 euro, segnando un +7,2%. Una situazione che solleva inevitabili domande sulla sostenibilità e sulle possibili soluzioni per alleggerire questa spesa crescente. È tempo di guardare avanti e cercare riforme che facciano la differenza.

Gli automobilisti italiani continuano ad essere i più tartassati d’Europa sul fronte dei costi per l’Rc auto. Lo afferma il Codacons, commentando i dati emersi dalla relazione annuale Ivass. Il prezzo medio di una polizza si è attestato nel 2024 a quota 419 euro, in aumento del +7,2% rispetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

