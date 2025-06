Ravezzani va in difesa della Juve | Resta l’unica a pagare per le plusvalenze fittizie quando alcune non si sono rivelate tali Perché?

Nel panorama calcistico italiano, la Juventus si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito sulle plusvalenze fittizie. Fabio Ravezzani interviene per evidenziare una disparità di trattamento che lascia la Juventus come unica a pagare il prezzo, mentre altri club sembrano sfuggire alle conseguenze. La questione si fa ancora più complessa con i nuovi sviluppi dell’inchiesta Prisma, sollevando interrogativi importanti sulla giustizia sportiva e sulla trasparenza nel calcio italiano.

Ravezzani evidenzia la disparità di trattamento che intercorre tra i bianconeri e gli altri club per le plusvalenze fittize: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vicenda delle plusvalenze fittizie, in cui la Juventus è stata nuovamente coinvolta seppur indirettamente. I nuovi risvolti dell’inchiesta Prisma sulla Juve hanno scaturito questo interrogativo che il giornalista ha posto così su X. PAROLE – «La Juve chiede di patteggiare e resta l’unica a pagare plusvalenze fittizie. Alcune non si sono dimostrate tali. Sul club è stata aperta indagine a tappeto (intercettazioni anche ambientali) mai viste per altri club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani va in difesa della Juve: «Resta l’unica a pagare per le plusvalenze fittizie, quando alcune non si sono rivelate tali. Perché?»

In questa notizia si parla di: plusvalenze - ravezzani - fittizie - difesa

Ravezzani: "La Juventus è stata l'unica a pagare per le plusvalenze fittizie. Come mai gli altri club..." - In un post su X il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha lanciato una polemica sul trattamento ricevuto dalla Juventus. Secondo msn.com

Caso plusvalenze: Agnelli e non solo chiedono il patteggiamento. Cosa può succedere - Caso plusvalenze in casa Juventus con Agnelli che insieme a Paratici e Nedved ha chiesto per il patteggiamento ... Segnala msn.com