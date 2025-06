Raspadori Juventus può esserci il ritorno di fiamma | Diverse chiamate tra Italia ed estero Ci sono anche i bianconeri in lizza?

Il mercato della Juventus si infiamma nuovamente attorno a Giacomo Raspadori, con voci di un possibile ritorno in bianconero. Tra chiamate dall’Italia e dall’estero, il profilo dell’attaccante sembra tornare di moda, alimentando speranze e ipotesi. Fabrizio Romano svela che il Napoli potrebbe valutare questa opzione per il futuro di Raspadori, aprendo uno spiraglio intrigante. Ma quali sono le reali possibilità di questa trattativa? Scopriamolo insieme.

Raspadori Juventus, il suo profilo torna di moda per la Vecchia Signora? Il giornalista ammette che l'opportunitĂ sussiste. Ci sono spiragli per vedere Giacomo Raspadori nuovamente accostato al calciomercato Juventus? Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, questa soluzione potrebbe essere vagliata dal Napoli per il futuro dell'attaccante. Il giornalista, esperto di trattative di mercato, ha sottolineato come il club bianconero sarebbe una delle opportunitĂ al pari di possibilitĂ estere che si sono palesate attraverso una chiamata. Ecco le sue parole. PAROLE – « Da quello che mi dicono ci sono state diverse chiamate per Raspadori, diversi movimenti attorno a lui, telefonate non solo dall'Italia ma anche dall'estero.