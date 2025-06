Ranica ruspe in azione all’ex filanda Zopfi | spazio a case e servizi

L’ex filanda Zopfi si trasforma: ruspe in azione per un nuovo volto urbano, tra demolizioni e salvaguardia del patrimonio storico. Le facciate storiche e la ciminiera saranno preservate, mentre emergono progetti di residenze, rotatorie e servizi. Un intervento ambizioso che coniuga passato e futuro, offrendo nuove opportunità per la comunità e valorizzando il territorio. È l’inizio di una rinascita urbanistica che cambierà il paesaggio locale.

I LAVORI. Le demolizioni partite nei giorni scorsi. Verranno conservate le facciate storiche e la ciminiera. In programma residenze, rotatoria e aree parcheggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ranica, ruspe in azione all’ex filanda Zopfi: spazio a case e servizi

In questa notizia si parla di: ranica - ruspe - azione - filanda

Ranica, ruspe in azione all’ex filanda Zopfi: spazio a case e servizi.

Ranica, ruspe in azione all’ex filanda Zopfi: spazio a case e servizi - Verranno conservate le facciate storiche e la ciminiera. Segnala ecodibergamo.it

Ruspe in azione all'Infernetto - RomaToday - Condividi Il giardino del manufatto abusivo che restringeva la strada Foto da: Ruspe in azione all'Infernetto Il presidente Falconi e la municipale Foto da: Ruspe in azione all'Infernetto l ... Si legge su romatoday.it