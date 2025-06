Raid dei ladri | cavi di rame rubati di notte

Nottata di paura a Misinto, dove ladri di rame hanno orchestrato un furto spettacolare lungo via Per Rovellasca. Colpendo con destrezza, hanno aperto numerosi tombini per sottrarre 400 metri di cavi dell’illuminazione pubblica, lasciando aperti e pericolanti i tombini stessi. La scoperta al risveglio ha messo in allarme la comunità : una scena che potrebbe causare gravi incidenti e richiede interventi immediati. La sicurezza dei cittadini ora più che mai è in primo piano.

Ladri in azione di notte sulla strada: hanno aperto numerosi tombini per sfilare 400 metri di cavi di rame dell’illuminazione pubblica. Poi sono fuggiti, lasciando tutti i tombini aperti, in una situazione di potenziale pericolo per i passanti. Colpo grosso dei ladri di rame a Misinto, in via Per Rovellasca. I malviventi hanno agito di notte; la brutta sopresa si è avuta al mattino, trovando tutti i tombini aperti, lungo la pista ciclabile che corre parallela alla strada provinciale dove, naturalmente, è calato improvvisamente il buio. Non indifferente il danno economico provocato al Comune, proprietario della linea elettrica interrata (mentre i corpi illuminanti sono di Enel). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid dei ladri: cavi di rame rubati di notte

