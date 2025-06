Ragazzo di 21 anni ucciso a fucilate | Aveva precedenti per droga La corsa dei parenti e il corpo vicino all' autostrada

Una tragica scoperta scuote la comunità: Mohamed Kaoukeb Raji, giovane di 21 anni marocchino residente ad Avezzano, è stato trovato senza vita in un campo vicino all’autostrada del Sole, a Lodi. La sua storia si intreccia con precedenti legati alla droga e un passato burrascoso. Le circostanze del suo decesso, avvolte nel mistero, sollevano domande e preoccupazioni sulla sicurezza e sulla difficile realtà di molti giovani.

Un ragazzo di 21 anni marocchino ma residente ad Avezzano (L'Aquila), Mohamed Kaoukeb Raji, è stato trovato morto in un campo vicino l'Autostrada del Sole in provincia di Lodi ai. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazzo di 21 anni ucciso a fucilate: «Aveva precedenti per droga». La corsa dei parenti e il corpo vicino all'autostrada

