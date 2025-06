Ragazzo di 21 anni trovato senza vita nelle campagne del Lodigiano | sul corpo segni d'arma da fuoco

Una tragedia che scuote la comunità: un giovane di soli 21 anni, scomparso dalla provincia dell’Aquila, è stato rinvenuto senza vita nelle campagne del lodigiano, con evidenti segni di arma da fuoco. Un mistero avvolge ancora le circostanze di questa drammatica perdita. La memoria di questo ragazzo richiede giustizia e chiarezza per fare luce su una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti. Continua a leggere.

Un 21enne è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 28 giugno tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi). Il ragazzo risultava scomparso da almeno un giorno dalla provincia di L'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

