Ragazzo di 21 anni trovato morto in un campo

Un giovane di 21 anni di origini marocchine è stato trovato senza vita in un campo di mais tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, provocando sgomento nella comunità locale. La scoperta, fatta da un agente della polizia locale nelle scorse ore, ha aperto un fascicolo per chiarire le cause di questa tragica scomparsa. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto l’intera zona.

È stato ritrovato nelle scorse ore da un agente della polizia locale, ai margini di un campo di mais nei pressi di Cascina Mongiardino, tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi), il corpo senza vita di un giovane di 21 anni di origine marocchina. Sul cadavere, rinvenuto attorno alle 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

