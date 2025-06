Ragazzo di 21 anni trovato morto ammazzato in un campo nel Lodigiano viveva in Abruzzo

Una tragedia scuote il Lodigiano: un ragazzo di 21 anni, originario di Avezzano, è stato trovato senza vita in un campo vicino all’autostrada del Sole. La sua morte sospetta, avvenuta con un colpo di arma da fuoco al torace, lascia la comunità senza parole e apre un inquietante capitolo di mistero e dolore. La vicenda solleva interrogativi su cosa possa aver portato a questa drammatica fine.

Il cadavere di un ragazzo di 21 anni è stato ritrovato nei campi vicino all'autostrada del Sole all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi), come riporta l'Ansa. Il 21enne era di nazionalità marocchino e risiedeva in Abruzzo ad Avezzano. Sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

