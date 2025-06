Ragazzi ladri e violenti | Il limite è superato

I ragazzi di Ponsacco stanno affrontando una realtà difficile, tra ladri, violenza e un limite di 232 superato. Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, tornerà a Ponacco per affrontare queste criticità. La sicurezza del territorio è una priorità che non può essere ignorata: il problema di ragazzi costretti a pagare per camminare sul corso richiede interventi concreti e immediati.

Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, nei prossimi giorni, sarà di nuovo a Ponacco. Lo annuncia con un post che punta il dito su una criticità, in termini di sicurezza, che è attualissima sul territorio: "I ragazzi di Ponsacco costretti a pagare una tassa per camminare sul corso. Non ho potuto restare indifferente rispetto alla denuncia di un padre che sui social ha raccontato che il proprio figlio deve pagare dazio a coetanei per poter frequentare il centro – scrive Petrucci –. Un altro padre ferito ha raccontato che il proprio figlio viene regolarmente derubato. Ecco di fronte a tutto questo dobbiamo fermarci". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzi ladri e violenti: "Il limite è superato"

Scaricò un fucile su due ragazzi scambiandoli per dei ladri: ergastolo per Vincenzo Palumbo - Vincenzo Palumbo, camionista di Ercolano, è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di due ragazzi, scambiati per ladri.

