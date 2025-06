raccontare la sicilia e la nuova mafia

profonda analisi che Michele offre sulla Sicilia, non solo come terra di bellezza e tradizione, ma anche come scenario di una nuova mafia. Un ritratto complesso e attuale che ci invita a riflettere sulle trasformazioni di un fenomeno ancestrale. Con questa lettura, il confine tra narrazione e realtà si dissolve, lasciandoci con un’impressione duratura e una domanda: come possiamo combattere questa nuova minaccia?

Michele caro, dopo aver letto il tuo Il fumo e l’incenso, ho pensato che è il romanzo ideale per questo periodo caldo sotto molti aspetti. Per prima cosa, un giallo è il contorno perfetto alla spiaggia, alla sinuosa dolcezza della campagna, o per concludere una giornata che ci ha visti scarpinare in montagna; tutti quei casi, insomma, in cui le sinapsi hanno bisogno di una scossa per uscire dalla sonnolenza estiva. La seconda ragione sta nell’ ambientazione del romanzo. Noto in questi ultimi anni una copiosa produzione di storie che si svolgono in Sicilia. Di norma scritte da autori nati in quella regione, ma non solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net