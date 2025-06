Questi tempi memorabili Col Festival del cinema la memoria diventa viva

Il Lecco Film Fest torna a illuminare il cuore del lago, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e cultura. Sin dal 2020, questo festival celebra il cinema come strumento di memoria e riflessione, offrendo proiezioni, incontri con grandi nomi del cinema e momenti di confronto unici. Tra ospiti illustri e passione condivisa, Lecco si prepara ad accogliere un’edizione indimenticabile, dove il grande schermo diventa il ponte tra passato e futuro. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il cinema nel suo massimo splendore.

Il lago di Como come la laguna e Lecco come Venezia. Sbarca di nuovo a Lecco il Lecco Film Fest, il Festival del cinema di Lecco, in programma da mercoledì a domenica prossima. Il Festival del cinema di Lecco si svolge dal 2020. Proiezioni cinematografiche, ma anche incontri, appuntamenti con la critica e ospiti. Tanti i nomi del mondo dello spettacolo che arriveranno a Lecco tra registi, attori e altri del grande schermo: Mario Martone, Federica Luna Vincenti, Ottavio Piccoli, Giorgia Faraoni, Susy Del Giudice, Davide Dileo, Marta Donzelli, Rossella Inglese, Laura Luchetti, Andrea Pallaoro, Nicoletta Tomanoff, Vittorio Storaro e Giovanni Esposito.

