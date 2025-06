Questi parlamentari non si sono inginocchiati in aula per Ramy Elgaml

Un’immagine che fa discutere, ma dietro a essa si cela una narrazione distorta: alcuni parlamentari, tra cui Laura Boldrini, si sono inginocchiati in aula in segno di solidarietà con Ramy Elgaml, il giovane egiziano deceduto lo scorso anno. Tuttavia, le interpretazioni che sottolineano un’ingiustizia legata alla mancata commemorazione del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso nel 2025, sono alimentate da un’informazione parziale. È fondamentale distinguere tra fatti e interpretazioni, per promuovere un dibattito più consapevole.

Alcune foto mostrano dei parlamentari, in prima fila Laura Boldrini, mentre si inginocchiano in Parlamento. Secondo gli utenti che le condividono, si sarebbero inginocchiati in segno di sostegno al 19enne egiziano Ramy Elgaml, deceduto lo scorso anno, ignorando invece il carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso nel giugno 2025 poco prima della pensione. Si tratta di un evidente caso di indignazione alimentata da una narrazione falsa, basata su foto decontestualizzate. Per chi ha fretta. Non esiste alcun riscontro riguardo un tale gesto da parte dei parlamentari per l’egiziano.. Gli scatti sono datati, basterebbe osservare che alcuni parlamentari indossano le mascherine. 🔗 Leggi su Open.online

