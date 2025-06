Questa la città più calda in Italia | gli abitanti stanno scappando temperature folli

Il clima estivo si fa sentire con una forza impetuosa, e questa volta la città più calda in Italia sta facendo parlare di sé. Le temperature record stanno spingendo gli abitanti a cercare rifugio, mentre il sole impazza senza pietà. Un fine settimana rovente che ci ricorda quanto il cambiamento climatico stia alterando le nostre stagioni. Scopriamo insieme quale città sta vivendo il suo momento più caldo e come sta affrontando questa ondata di calore.

Fine settimana rovente dal punto di vista meteorologico, morsa del caldo che si fa sentire su tutta l’Italia: ecco la città con le temperature più alte Il grande caldo di questi giorni continua a farsi sentire ed entra nella sua fase più acuta. Come abbondantemente anticipato dai meteorologi, questo fine settimana sarà bollente e anche. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Questa la città più calda in Italia: gli abitanti stanno scappando, temperature folli

