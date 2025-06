Quell’eccidio da non dimenticare

quell’orribile eccidio da non dimenticare. Se Cicerone sosteneva che la storia è maestra di vita, ci sarà un motivo? E allora, dato per certo che l’oratore romano abbia ragione, ecco un passaggio nella storia locale di 81 anni fa che vale la pena cerchiare in rosso: storia tramandata nel tempo dai parenti delle vittime che hanno sempre consigliato agli interlocutori di turno “non fate finire nel dimenticatoio questi episodi”. Siamo nel 1944, sulle colline camaioresi, Seimiglia, terra di sacrifici e memoria viva che merita di essere ricordata

Se Cicerone sosteneva che la storia è maestra di vita, ci sarà un motivo? E allora, dato per certo che l’oratore romano abbia ragione, ecco un passaggio nella storia locale di 81 anni fa che vale la pena cerchiare in rosso: storia tramandata nel tempo dai parenti delle vittime che hanno sempre consigliato agli interlocutori di turno "non fate finire nel dimenticatoio questi episodi". Siamo nel 1944, sulle colline camaioresi, Seimiglia, terra di confine fra Camaiore e Lucca: da qualche tempo nella zona i partigiani sono impegnati nella lotta di liberazione, gli alleati si stanno avvicinando alla Linea Gotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quell’eccidio da non dimenticare

In questa notizia si parla di: quell - dimenticare - eccidio - storia

Domani, domenica 22 giugno, saranno 81 anni dall’eccidio dei Quaranta Martiri, uno degli episodi più drammatici e significativi della storia di Gubbio. Una giornata che la città vivrà all'insegna della memoria e raccoglimento: alle celebrazioni ufficiali, quest'an Vai su Facebook

Quell’eccidio da non dimenticare; Battipaglia. Per non dimenticare commemora le vittime delle Foibe; L’Olocausto dei nativi americani: il genocidio dimenticato dalla storia.

Cerimonia a Padova per non dimenticare l'eccidio nazifascista del 17 agosto 1944 - RaiNews - Cristina Piva, assessora del Comune di Padova oggi in rappresentanza del sindaco, interviene così alla ... Si legge su rainews.it

78 anni fa l'eccidio del Col del Lys - RaiNews - In tanti, cittadini, istituzioni, giovani di Eurolys, Anpi, insieme per commemorare i 2024 caduti delle ... Lo riporta rainews.it