Quella notte di 16 anni fa iniziò così | Ci sono state esplosioni alla stazione vado a vedere cos’è successo

Certe notti, come quella del 29 giugno 2009 a Viareggio, restano impresse nella memoria con dettagli vividi e un’intensità che sfida il tempo. Ricordare quegli attimi è un modo per rendere onore alle vite colpite e ai ricordi indelebili che ancora oggi ci interrogano. Perché alcune notti segnano per sempre il nostro cuore e ci invitano a riflettere sul valore della memoria e della solidarietà. Basta lasciarsi coinvolgere da questa storia, perché il passato non si cancella.

Viareggio, 29 giugno 2025 – “Certe notti.” non sono come quelle che canta Ligabue. Certe notti. ti tengono sveglio anche a distanza di anni. Ti ricordano, attimo dopo attimo, con una ricchezza di particolari da far invidia a uno come Pico della Mirandola che era dotato di una memoria fuori dal comune. Certe notti. come quella notte, iniziata alle 23.48 di lunedì 29 giugno 2009 e non ancora finita. Un paradosso? Può darsi. Ma è così. Basta mettersi nei panni di chi, quella notte, ha perso gli affetti più cari. “Michele (Manzotti n.d.c.: un affettuoso ricordo al collega scomparso) ferma le pagine di Viareggio: ci sono state esplosioni alla stazione ferroviaria, vado a vedere cos’è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella notte di 16 anni fa, iniziò così: “Ci sono state esplosioni alla stazione, vado a vedere cos’è successo”

In questa notizia si parla di: notte - anni - così - sono

Bologna, è la notte dei miracoli: dopo 51 anni la Coppa Italia è di nuovo tua! - Bologna celebra una notte di miracoli dopo 51 anni: la Coppa Italia torna a casa. Il 14 maggio 2025, una città intera si è unita in un'esplosione di gioia nella Capitale, ripetendo le emozioni del passato.

TI SVEGLI E LA TROVI COSÌ...SONO TORNATI! JEEP RENEGADE CANNIBALIZZATA NELLA NOTTE A GAETA Amara sorpresa questa mattina per il proprietario, un turista, che ha trovato la propria Jeep Renegade danneggiata e cannibalizzata. Il furto è avv Vai su Facebook

Quella notte di 16 anni fa, iniziò così: “Ci sono state esplosioni alla stazione, vado a vedere cos’è successo”; Estati più roventi e piogge violente: così cambia il clima della Toscana. A Firenze in 50 anni la temperatura è salita di 2,3 gradi; Così è stato ucciso Lorenzo: diffuse dagli inquirenti le immagini del delitto.