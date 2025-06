Quattro zampe al mare Torna Abbaia Flaminia

Quattro zampe al mare: torna Abbaia Flaminia, la spiaggia più amata da cani e padroni a Pesaro. Anche quest’estate, il tratto di arenile libero tra il fiume Foglia e la concessione dei Vigili del Fuoco si trasforma in un paradiso a misura di zampa, offrendo divertimento e relax per i nostri amici a quattro zampe. Gestito con passione da Animalido, l’ingresso è libero e gratuito, con ...

Anche quest’estate a Pesaro il mare è a misura di zampa. Dal primo weekend di luglio riapre " Abbaia Flaminia ", la spiaggia riservata ai cani e ai loro padroni, nel tratto di arenile libero di Baia Flaminia tra il fiume Foglia e la concessione dei Vigili del Fuoco. Il servizio, gestito da Animalido di Giovanni Dallago, sarà attivo da sabato 5 luglio fino al 7 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito, con lettini, ombrelloni, ciotoline, doccia ed educatori cinofili a disposizione degli utenti. E’ previsto anche un kit di benvenuto. "È uno dei servizi estivi più amati e a cui tiene l’Amministrazione comunale perché consente di far vivere, a tutti, il nostro mare e la nostra spiaggia, insieme agli amici a 4 zampe", così il sindaco Andrea Biancani e l’assessore al patrimonio e alla tutela della costa Riccardo Pozzi, presentano il ritorno, da sabato 5 luglio, di " Abbaia Flaminia ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro zampe al mare. Torna "Abbaia Flaminia"

