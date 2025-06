Quartieri Spagnoli in lutto per O’ Mast’ | è morto Giuliano Tortora

I Quartieri Spagnoli piangono la perdita di Giuliano Tortora, il caro storico macellaio di vico Tiratorio 16. Con le sue mani abili e il cuore generoso, Guido da decenni ha portato qualitĂ e passione nel quartiere. In queste ore di grande tristezza, la comunitĂ si stringe intorno alla famiglia e ricorda con affetto un uomo che ha fatto la storia di Tortora Carni 1947. La sua memoria resterĂ viva nei cuori di tutti noi.

