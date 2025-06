Quanto soffrono i ladri di case sgomberati!

occupazione abusiva. La questione si fa complessa quando si bilancia il diritto alla proprietà con i bisogni di chi si trova improvvisamente senza un tetto. La sofferenza dei ladri di case sgomberati rivela quanto siano profonde le ferite sociali generate da questo fenomeno, e invita a riflettere su soluzioni più eque ed umane.

La Cassazione, nel criticare il decreto legge Sicurezza, ha messo in rilievo un particolare che, evidentemente, il governo non aveva considerato: lo sgombero immediato di case occupate può provocare disagio sociale negli occupanti. Bè, sì, non deve essere facile da mandar giù il dover abbandonare la casa rubata. Bisogna riconoscere, tuttavia, che i ladri di case non sono la sola categoria a provare disagio nell’essere costretta a cessare la continuazione del reato. E gli altri criminali, per esempio i serial killer, non provano forse un disagio addirittura più pesante nel finire in galera? Va bene, in galera sbattiamoceli, ma non sùbito, lasciamoli liberi per qualche mese, così avranno il tempo di completare la loro opera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it