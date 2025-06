Quanto è davvero intelligente l’IA rispetto alle capacità dell’uomo?

Se siete curiosi di scoprire quanto l'intelligenza artificiale possa davvero competere con il cervello umano, non perdetevi questa analisi. Mentre le grandi aziende tech spesso dipingono un quadro ottimistico, è l'Ocse a offrirci uno sguardo obiettivo e innovativo sul futuro dell’AI. E questa volta, qualcosa di sorprendente sta emergendo: un nuovo metodo per misurare le capacità delle macchine rispetto all’intelligenza umana.

Se volete capire dove sta andando l' intelligenza artificiale, non guardate i comunicati stampa delle big tech. Date retta all' Ocse. Sì, proprio l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, spesso accusata di essere l'equivalente burocratico dell'acqua frizzante: un po' stimolante, mai rivoluzionaria. E invece questa volta qualcosa di notevole è accaduto. L'Ocse ha pubblicato un nuovo quadro di riferimento per misurare le capacità dell'IA, gli AI Capability Indicators, e il risultato è sorprendentemente utile, nonostante il linguaggio paludato. L'IA meglio dell'uomo? Siamo ancora parecchio lontani.