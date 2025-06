Quanta droga circola in provincia di Latina | in aumento il consumo di cocaina

In provincia di Latina, il fenomeno della droga si fa sempre più preoccupante, con un aumento del consumo di cocaina, ketamina, eroina e metanfetamine su scala nazionale. Grazie all’analisi degli scarichi delle acque reflue, è possibile tracciare una mappa dettagliata di questa emergenza invisibile. Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per la lotta alla droga, istituita nel 1989 dalle Nazioni Unite, è fondamentale riflettere e agire per contrastare questa crescente minaccia.

Ketamina, eroina, metanfetamine: il consumo sale in tutta Italia. La mappa dello sballo è stata tracciata grazie all'analisi gli scarichi delle acque reflue. Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale per la lotta alla droga, istituita nel 1989 dalle Nazioni Unite alla data del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

