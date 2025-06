Quando MotoGP e F1 oggi domenica 29 giugno | orari gare streaming diretta Sky differita TV8

Oggi, domenica 29 giugno, si conclude un emozionante weekend di motori con eventi imperdibili! La MotoGP scenderà in pista ad Assen alle 14.00, mentre la Formula 1 si sfiderà a Spielberg alle 15.00, regalando spettacolo e adrenalina. Non perdete la diretta streaming e la differita su Sky e TV8 per vivere ogni istante di questa giornata all’insegna dell’adrenalina. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e come seguirle al meglio!

Oggi domenica 29 giugno si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Austria per quanto riguarda la F1 e GP di Olanda per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Spielberg e Assen. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 La gara della F1 è prevista alle ore 15.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte, appena terminerà l’evento sulle due ruote ci si preparerà per la partenza della massima categoria automobilistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (domenica 29 giugno): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

