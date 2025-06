quando dire addio a un’icona del rock in pensione. La scena musicale rock è popolata da figure indimenticabili che, nel corso degli anni, hanno plasmato generazioni e definito l’essenza del genere. Mentre le nuove band emergono con energia rivoluzionaria, il legame emotivo con artisti storici come i Rolling Stones o Led Zeppelin rimane indelebile. È il momento di chiedersi: quando è giunto il tempo di salutare queste leggende?

