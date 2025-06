Il Kremlin avverte: la vittoria russa in Ucraina è ormai inevitabile, mentre nuove sanzioni rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione. Durante l’inaugurazione dei centri giovanili, Putin ha assicurato che l’esito dell’operazione militare speciale sarà favorevole per la Russia, suscitando reazioni e preoccupazioni internazionali. Nel frattempo, il portavoce Peskov continua a sostenere la posizione del Cremlino, rafforzando un clima di tensione e incertezza che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Durante la cerimonia di apertura dei centri giovanili in diverse regioni della Federazione, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la vittoria della Russia nell'operazione militare speciale in Ucraina è destinata a sopraggiungere. "Tutta la Russia è orgogliosa dei partecipanti all'operazione militare speciale", ha aggiunto lo Zar, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha sottolineato come Mosca non intenda cedere alle pressioni internazionali. "È impossibile spingere la Russia ai colloqui sull'Ucraina con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca", ha affermato.