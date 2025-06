Punto 17 Marek Hamsik dice addio al calcio con un’ultima partita celebrativa | tutte le info

Marek Hamsik, icona del calcio e leggenda del Napoli, si prepara a salutarci con un evento speciale: “Punto 17”. Sabato 5 luglio 2025 sarà l’ultima volta che scenderà in campo, regalando ai tifosi un’emozionante partita celebrativa. Un’occasione imperdibile per rendere omaggio a una carriera straordinaria e celebrare il suo impatto nel mondo dello sport. Non perdere tutte le info su questa memorabile addio!

Marek Hamsik è pronto a dare l'addio definitivo al calcio giocato con l'evento "Punto 17", la partita celebrativa organizzata per onorare una carriera straordinaria. Sabato 5 luglio 2025, alle ore

Chiamata a sorpresa nella notte: Marek Hamsik sarà il nuovo allenatore | Pronto a scrivere la storia - In una notte che nessuno si aspettava, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia esplosiva: Marek Hamsik, leggenda del Napoli, prende le redini di una squadra come nuovo allenatore.

Dries #Mertens annuncia il ritiro dal calcio a 38 anni. Ma a rendere ancora più particolare il tutto è la partita scelta per l'ultima volta, ovvero quella dell'addio al calcio di Marek #Hamsik. I due, compagni per nove stagioni al Napoli, sono grandi amici e saluteran Vai su Facebook

@D_Mertens_10 si ritira. La sua ultima partita sarà l'addio al calcio del suo amico Marek Hamsik. Vai su X

Marek Hamsik, partita d'addio al calcio in streaming su CalcioNapoli24: l'invito di Marekiaro ai tifosi | VIDEO - 'Punto 17' è l'evento che CalcioNapoli24 TV trasmetterà in diretta esclusiva in Italia: potrete seguire, già dal giorno ... Come scrive msn.com

Dries “Ciro” Mertens dice addio al calcio, e dà appuntamento a Marek Hamsik - Lo aveva già annunciato, ma ieri, attraverso Instagram Dries Mertens ha detto addio al calcio giocato, in un messaggio ... Riporta ilnapolionline.com