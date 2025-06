Puntare sull’edilizia popolare

L’edilizia popolare rappresenta un pilastro fondamentale per costruire comunità più eque e resilienti. Damiano Censi, consigliere comunale di Fondamenta e Avs, ci racconta il suo primo anno in sindacatura, segnato da iniziative innovative e impegno sociale. Una testimonianza di come una leadership di sinistra, transfemminista ed ecologista stia lavorando concretamente per affrontare le sfide della crisi climatica e sociale, garantendo diritti e speranze alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Damiano Censi è il consigliere comunale che rappresenta Fondamenta e Avs, formazioni di sinistra nella maggioranza. Censi, che primo anno di sindacatura è stato per voi? "Siamo di sinistra, transfemministi ed ecologisti e le nostre azioni sono volte ad affrontare con urgenza la crisi climatica e sociale. Abbiamo conseguito l'approvazione di mozioni dall'introduzione del salario minimo comunale, che oggi tutela i lavoratori più fragili, a partire da quelli che lavorano in appalto per il Comune anche per lavori intellettuali e anche in riferimento ai tirocinanti esterni, combattendo le disuguaglianze salariali e offrendo una prospettiva di dignità e stabilità a tutti".

