Pterosauri come hanno imparato a volare anche grazie ai cambiamenti climatici

I pterosauri, veri pionieri del volo tra i rettili, hanno conquistato il cielo grazie a un’affascinante evoluzione che li ha preparati a librarsi nell’aria prima ancora degli uccelli e dei loro antenati dinosauri. Ma quale ruolo ha avuto il clima terrestre in questa straordinaria conquista? Scopriamo insieme come i mutamenti climatici alla fine del Triassico abbiano dato slancio a questa rivoluzione alata, aprendo le porte a un nuovo modo di vivere e di dominare gli spazi aerei.

