PSG vs Inter Miami | oggi 29 giugno agli ottavi del Mondiale per Club 2025 Orario formazioni e dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per l’attesissimo scontro tra PSG e Inter Miami agli ottavi del Mondiale per Club 2025, in scena oggi, domenica 29 giugno, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Una partita ricca di emozioni, con Leo Messi nel mirino, che deciderà chi avanza ai quarti di finale. Scopri orario, formazioni e come seguire il match in diretta streaming: un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio.

Tutto pronto per l’attesissimo match degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025: oggi, domenica 29 giugno, i campioni d’Europa del PSG sfidano l’Inter Miami di Leo Messi, grande ex della partita. Il match si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e mette in palio l’accesso ai quarti di finale, dove ad attendere c’è la vincente di Flamengo-Bayern Monaco. PSG-Inter Miami: orario e dove vedere la partita in diretta streaming. La sfida tra PSG e Inter Miami inizierà alle ore 18:00 italiane. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, in diretta streaming e gratuitamente per gli abbonati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - PSG vs Inter Miami: oggi 29 giugno agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta

