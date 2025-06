Psg-Inter Miami sembra un’amichevole estiva | 4-0 a fine primo tempo Messi&C presi a pallate

Il match tra PSG e Inter Miami sembra più un’amichevole estiva che una vera sfida internazionale: 4-0 al termine del primo tempo, con Messi e compagni protagonisti di un vero e proprio spettacolo di potenza e tecnica. La differenza di livello è evidente, ma ciò non toglie che sia stato un primo tempo ricco di emozioni e gol. La partita ci lascia con la domanda: quanto può ancora migliorare l’Inter Miami?

Psg-Inter Miami sembra un'amichevole estiva: 4-0 a fine primo tempo, Messi&C. presi a pallate. È una mattanza calcistica più che una partita di football. La squadra campione d'Europa contro una squadra che nemmeno avrebbe dovuto partecipare ai Mondiali per club ma partecipa perché ha Messi. Il primo tempo è finito 4-0. Non c'è stata partita. Il Psg avrebbe potuto segnare il doppio dei gol. Sarebbe potuto andare in rete dopo appena due minuti. Kvaratskhelia sulla sinistra si è divertito. La difesa della squadra di Mascherano non ci ha capito niente. Sembrava un'amichevole estiva tra una squadra di Serie A e una di C2.

FIFA Club World Cup Nel segno di Leo Messi, l'Inter Miami CF rimonta lo svantaggio dal Porto e ottiene la prima vittoria al mondiale per club. Vantaggio nel primo tempo i lusitani con Samu su rigore. Subito nei primi istanti della ripresa Segovia riporta la partit

