PSG-Inter Miami LIVE 4-0 | inizia la ripresa

Al Mercedes-Benz Stadium, il match tra PSG e Inter Miami entra nella ripresa con il punteggio di 4-0 in favore dei francesi. Mentre le squadre si preparano a dare il tutto per tutto, gli appassionati di calcio sono pronti a vivere un’altra emozionante fase degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Rimanete sintonizzati per la sintesi, la cronaca live e tutti i dettagli di questa sfida mozzafiato!

Al Mercedes-Benz Stadium il match valido per gli ottavi di finale del girone Mondiale per Club PSG-Inter Miami: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG-Inter Miami, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Primo tempo in controllo totale dei parigini: il PSG va . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG-Inter Miami LIVE 4-0: inizia la ripresa

