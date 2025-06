PSG-Inter Miami LIVE 2-0 | raddoppio dei parigini doppietta per Joao Neves

Un match mozzafiato al Mercedes-Benz Stadium: il PSG si impone 2-0 contro l’Inter Miami, con una doppietta di João Neves che raddoppia il vantaggio parigino. Una partita ricca di emozioni, tensione e colpi di scena, che ha visto i parigini dominare sul campo e mettere in evidenza il talento del loro giovane centrocampista. Resta con noi per la cronaca dettagliata, il tabellino e tutte le emozioni live di questa sfida decisiva!

Al Mercedes-Benz Stadium il match valido per gli ottavi di finale del girone Mondiale per Club PSG-Inter Miami: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG-Inter Miami, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves;

