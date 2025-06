Psg demolito Messi | 4-0 all’Inter Miami e pass per i quarti

Il Paris Saint-Germain continua a dominare il campo con una prestazione impressionante, lasciando senza scampo Messi e l'Inter Miami con un secco 4-0. Dopo aver già impressionato nell’esordio al Mondiale per Club contro l’Atletico Madrid, la squadra di Luis Enrique non si ferma: un vero schiacciasassi che spalanca le porte ai quarti di finale, dimostrando tutta la sua potenza e determinazione. La sfida tra passato e presente si trasforma in un monologo parigino senza pietà ...

Il PSG continua a travolgere ogni rivale che incontra sul proprio cammino. Dopo il 4-0 inflitto all’Atletico Madrid nell’esordio al Mondiale per Club, la squadra guidata da Luis Enrique non fa sconti nemmeno all’Inter Miami: finisce 4-0 anche contro Messi e compagni. SCHIACCIASASSI – Quello che avrebbe potuto essere un duello affascinante tra Messi e il suo vecchio club parigino, si trasforma sin dai primi minuti in una dimostrazione di forza del PSG.  Già al 6’, un calcio da fermo battuto in maniera impeccabile da Vitinha viene finalizzato da Neves, che apre le marcature. Il centrocampista lusitano trova la doppietta al 39’, questa volta su assist di Fabian Ruiz. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg, demolito Messi: 4-0 all’Inter Miami e pass per i quarti

