PS3 Nuova Mod PS2_GXEMU di Kozarovv | Controllo Ventola Temperature e FPS!

Se sei appassionato di retro gaming e desideri migliorare le prestazioni della tua PS3 con CFW Evilnat 4.92.2, non puoi perderti l’ultima release di kozarovv! La mod PS2_GXEMU offre strumenti innovativi come il monitoraggio delle temperature, il controllo delle ventole e overlay FPS in-game, garantendo un’esperienza più fluida e sicura. Scopri come ottimizzare il tuo sistema e rivivere i classici senza preoccupazioni!

Per gli utenti del CFW Evilnat 4.92.2 arriva un aggiornamento epico! kozarovv  ha rilasciato una versione modificata del PS2GXEMU  che introduce funzionalità altamente richieste come:  Monitoraggio temperature CELLRSXSB  Controllo manualeAUTO della ventola  Overlay FPS e temperature in-game  Fix per giochi problematici (es. Crazy Taxi Greatest Hits) Download.  Scarica gxmod.rar (MediaFire)  Discussione su PSX-Place Novità Principali. 1? Indicatori TemperaturaFPS nel Menu. Tieni premuto SQUARE  nel menu dell’emulatore per visualizzare: Temperatura CELLRSXSB. FPS correnti.. 2? Controllo Avanzato Ventola. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS3] Nuova Mod PS2_GXEMU di Kozarovv: Controllo Ventola, Temperature e FPS!

