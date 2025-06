Provincia l’appello del presidente | Basta scontri serve il dialogo per evitare il commissario

L'appello del presidente Polcri risuona forte: basta scontri, è ora di dialogare. La mancata approvazione del rendiconto di gestione mette a rischio la stabilità della Provincia, portando potenzialmente al commissariamento. In un momento delicato come questo, è fondamentale superare le divisioni e lavorare insieme per evitare conseguenze dannose. Solo con il confronto costruttivo possiamo garantire un futuro solido e responsabile per l'ente e i cittadini.

Presidente Polcri, la mancata approvazione del rendiconto di gestione sta creando una situazione assurda in Provincia: si rischia il commissariamento. Qual è la sua lettura? "La Provincia è un ente di secondo livello, non politico, dove il consiglio cambia frequentemente. Questo rende difficile avere una maggioranza stabile per il presidente. Siamo in un corto circuito: senza il via libera al rendiconto ci sono sanzioni che penalizzano direttamente i Comuni, non il presidente o un partito. Si rischia il blocco di risorse per opere, assunzioni e persino servizi essenziali come le scuole, poiché non si può usare l’avanzo di gestione". 🔗 Leggi su Lanazione.it